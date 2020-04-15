Петербуржец погасил 114 тысяч рублей долга по алиментам после составления протокола

Житель Северной столицы погасил крупную задолженность по алиментам, после того как получил протокол об административном правонарушении.

32-летний петербуржец в течение длительного времени не выплачивал установленные решением суда 25% от дохода на содержании дочери, родившейся в 2012 году. У мужчины накопился долг в размере 114 тысяч рублей. Запрет судебных приставов на регистрационные действия в отношении собственности, — машины и квартиры, — не побудил нарушителя одуматься.

Лишь составление протокола о возбуждении административного дела заставило злостного неплательщика погасить долг в полном размере. Денежные средства перечислены в пользу взыскателницы, сообщают в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка оставила без крыши над головой семерых детей, продав квартиру, чтобы оплатить долг в 600 тысяч рублей.