В Петербурге мать семерых детей продала квартиру, чтобы погасить долг в 600 тысяч

Чтобы расплатиться с долгами, женщина, похоже, решила пойти на крайние меры. Квартира явно в несколько раз превышает сумму долга. Фото: pixabay.com

Чтобы расплатиться с долгами, женщина, похоже, решила пойти на крайние меры. Квартира явно в несколько раз превышает сумму долга. Фото: pixabay.com

Жительница Северной столицы и мать семерых детей решила продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами, подделав для этого специальное разрешение органов опеки.

Прокуратура Санкт-Петербурга добивается восстановления прав несовершеннолетних на жилье. По закону, продавать недвижимость, в которой проживают дети, можно только с официального разрешения органов опеки и попечительства. Однако женщину это не остановило: чтобы как можно скорее погасить долг в 600 тысяч рублей, она подделала необходимые документы и продала квартиру.

Теперь правоохранители выступают в защиту её детей, оставшихся без крыши над головой. В суд направлен иск о признании недействительным совершения акта купли-продажи. Заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городская прокуратура выявила нарушения в эксплуатации многоквартирного дома на Варшавской улице, 23, корпус 3.