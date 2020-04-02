Прокуратура обнаружила нарушения в работе ТСЖ «Янтарный берег-3»

Прокуратура обнаружила нарушения в работе ТСЖ &#171;Янтарный берег-3&#187;
В адрес ТСЖ вынесено представление об устранении нарушений. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района обнаружила нарушения в эксплуатации многоквартирного дома на Варшавской улице, который находится в ведении ТСЖ «Янтарный берег-3».

Как сообщили в правоохранительных органах в четверг, 2 апреля, сотрудники районной прокуратуры проверили состояние жилого здания по адресу Варшавская улица, 23, корпус 3, и выявили многочисленные нарушения Жилищного кодекса РФ.

В частности, управляющая компания не проводила ремонт лестничных клеток более пяти лет, на стенах обнаружено множество дефектов, в некоторых местах — протечки, а осветительные приборы в большинстве оказались неисправными. По факту проверки в адрес ТСЖ «Янтарный берег-3» вынесено представление об устранении нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушителей режима самоизоляции будут строго наказывать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
московский район нарушение прокуратура спб санкт-петербург тсж "янтарный берег-3"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мать семерых детей продала квартиру, чтобы погасить долг в 600 тысяч
Магазины Петербурга не планируют дресс-код по маскам
Прокуратура обнаружила нарушения в работе ТСЖ «Янтарный берег-3»
Регионы России получат полномочия по введению мер против коронавируса
Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля
На всех парковках в Петербурге проводят тщательную дезинфекцию
Заключенных СИЗО в Ленобласти оставили без алкоголя: бутылки нашли при обходе
На Садовой столкнулись два «Мерседеса», в итоге встали трамваи