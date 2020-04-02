Прокуратура обнаружила нарушения в работе ТСЖ «Янтарный берег-3»

Прокуратура Московского района обнаружила нарушения в эксплуатации многоквартирного дома на Варшавской улице, который находится в ведении ТСЖ «Янтарный берег-3».

Как сообщили в правоохранительных органах в четверг, 2 апреля, сотрудники районной прокуратуры проверили состояние жилого здания по адресу Варшавская улица, 23, корпус 3, и выявили многочисленные нарушения Жилищного кодекса РФ.

В частности, управляющая компания не проводила ремонт лестничных клеток более пяти лет, на стенах обнаружено множество дефектов, в некоторых местах — протечки, а осветительные приборы в большинстве оказались неисправными. По факту проверки в адрес ТСЖ «Янтарный берег-3» вынесено представление об устранении нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушителей режима самоизоляции будут строго наказывать.