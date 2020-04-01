Нарушителям карантина и авторам фейков грозит наказание

В России появился закон о введении штрафов для нарушителей карантина и тех, кто распространяет фейки. Указ президента о введении закона опубликован на портале правовой информации.

За нарушение карантина сумма штрафа для граждан составит от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, либо приостановить деятельность на три месяца. Для организаций максимальная сумма штрафа составит 500 тыс. рублей.

Штраф за нарушение карантина с причинением вреда здоровью человека для граждан составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Нарушение карантина, которое повлекло за собой смерть одного человека — до пяти лет тюрьмы, либо штраф от 1 млн до 2 млн рублей. За смерть двоих и более лиц- лишение свободы сроком до семи лет.

Фейки о режиме ЧС могут обернуться сроком до трех лет лишения свободы или штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

За фейки, которые привлекли к смерти, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на пять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянина, отказавшегося от госпитализации, ждет штраф.