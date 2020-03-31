Россиянина, отказавшегося от госпитализации, ждет штраф

Россиянина, отказавшегося от госпитализации, ждет штраф
Мужчину в принудительном порядке направили в госпиталь. Фото: Baltphoto

Жителя Хабаровска, который контактировал с заразившимся коронавирусом, отказался от госпитализации в добровольном порядке. Теперь его могут оштрафовать. Об этом сообщается на сайте УМВД Хабаровского края.

Мужчине с подозрением на коронавирус выписали постановление, обязывающее его самостоятельно приехать на обследование, но он требование проигнорировал.

После этого участковый составил на мужчину административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». Сумма штрафа за это нарушение составляет до 1 тыс. рублей. Мужчину в принудительном порядке направили в госпиталь.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация коронавирус штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боеприпасы времен ВОВ нашли в Кировском районе
Личный водитель петербуржца вынес из сейфа почти 700 тысяч и пропал
Ученые нашли связь между коронавирусом и ожирением
В Ленобласти госпитализировали пострадавших в ДТП водителя и ...
В Колпино ранним утром спасатели тушили пожар в «трешке»
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на КАД
В Агатово спасатели прибыли к ДТП с участием фуры, пострадал один человек
Кинолог советует не перекармливать собак на самоизоляции