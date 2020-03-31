Россиянина, отказавшегося от госпитализации, ждет штраф

Жителя Хабаровска, который контактировал с заразившимся коронавирусом, отказался от госпитализации в добровольном порядке. Теперь его могут оштрафовать. Об этом сообщается на сайте УМВД Хабаровского края.

Мужчине с подозрением на коронавирус выписали постановление, обязывающее его самостоятельно приехать на обследование, но он требование проигнорировал.

После этого участковый составил на мужчину административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». Сумма штрафа за это нарушение составляет до 1 тыс. рублей. Мужчину в принудительном порядке направили в госпиталь.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.