В Кремле прокомментировали решение Собянина снять ограничения в Москве

В Кремле прокомментировали решение Собянина снять ограничения в Москве
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении московского мэра Сергея Собянина снять ограничения по коронавирусу в столице.

Напомним, Сергей Собянин решил отменить режим самоизоляции, пропуска и график прогулок в российской столице со вторника, 9 июня.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, советовался ли столичный мэр с президентом Владимиром Путиным по отмене коронавирусных ограничений.

В ответ на это представитель Кремля заявил, что такое решение Собянина входит в полномочия главы региона, реализующихся в координации с правительственным штабом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тысяч человек. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за сутки число пациентов, которым удалось побороть болезнь, выросло на 3 тыс. 73.

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