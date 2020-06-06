В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов, которые подхватили коронавирус нового типа, в Москве достигло 100 тыс. 431 человек.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за сутки число пациентов, которым удалось побороть болезнь, выросло на 3 тыс. 73.

Как сообщает ТАСС, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заражений коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 6,5 миллионов. За последние сутки инфекцию подхватили 118 тыс. 526 человек.