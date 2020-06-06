Число заражений коронавирусом в мире превысило 6,5 миллионов

Число инфицированных новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 118 тыс.

В пятницу, 5 июня, инфекцию подхватили 118 тыс. 526 человек. Побороть вирус не смогли 4 тыс. 288 пациентов. Всего умерли 387 тыс. 155 человек.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, общее число случаев заражения Covid-19 в мире составляет 6 млн 535 тыс. 354.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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