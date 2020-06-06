Ученый назвал причину выхода России на плато позже других стран

По словам специалиста, распространению инфекции способствовали „срывы режима“ самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки. Фото: pixabay

По словам специалиста, распространению инфекции способствовали „срывы режима“ самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки. Фото: pixabay

Выход России на плато по новой инфекции Covid-19 произошел медленнее, чем в других странах. Но очаги заболевания продолжают возникать в отдельных регионах страны.

По словам главы отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, выход на плато наступил «может быть, не очень быстро» из-за нескольких факторов. Речь идет о туристах, которые зная о начале пандемии, поехали за границу, а также «срывов» режима самоизоляции.

Как сообщил телеканал «360», Зуев подчеркнул, что Россия вышла на плато благодаря принятым мерам.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса.