Врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Вероятность второй волны распространения инфекции Covid-19 составляет около 90%, на этот раз заболевших может быть намного больше. Такое заявление сделал японский врач-инфекционист Акихиро Сато.
По его словам, на этот раз заболевших может быть намного больше. Медик предположил, что вторая волна будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет в июле или августе.
Как сообщили «РИА Новости,» специалист уточнил, что новая волна будет не страшна, когда антитела будут у 60% населения.
Самая главная опасность при резком росте инфицированных может быть из-за того, что система здравоохранения может не справиться с большим количество пациентов. В таком случае жертвы будут неизбежны, сказал врач.
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