Названо число россиян с коронавирусом, которые лежат в больницах

Таковых по всей стране оказалось 126,5 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашка в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что по всей стране в больницах с коронавирусом или подозрением на инфекцию лежат 126,5 тысяч человек. 3,5 тысячи из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напоминаем, что в России за последние сутки зарегистрировано более 8,7 тысяч зараженных коронавирусом. Таким образом, число больных достигло 449,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась за последнее время, хотя совсем недавно вызывала опасения. Специалисты еще пару недель били тревогу, а сейчас все намного лучше.