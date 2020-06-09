В Пулково 9 июня отменили 15 рейсов по России

В петербургском аэропорту продолжается отмена авиарейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сегодня из Пулково не вылетят 16 самолетов.

Так, во вторник, в частности, отменены рейсы по внутрироссийским направлениям: Новый Уренгой, Москва, Пермь, Сыктывкар, Саранск, Екатеринбург, Якутск, Ханты-Мансийск, Мурманск, Сургут, Воронеж, Новосибирск.

Как сообщили на сайте аэропорта Северной столицы, изменения в расписании коснулись авиакомпаний «Северный ветер», S7, «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Руслайн».

Кроме того, в списке среди отмененных значится рейс в Баку (Азербайджан) авиакомпании Smartavia.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ученые начали тестировать вакцину-йогурт для иммунитета к COVID-19. По словам специалистов, на это может потребоваться несколько месяцев.