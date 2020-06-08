Ученые в Петербурге начали тестировать вакцину-йогурт для иммунитета к COVID-19

Испытания съедобной вакцины начались в петербургском институте экспериментальной медицины.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на заведующего отделом молекулярной микробиологии институту Александра Суворова, вакцина-йогурт, при успешных результатах испытаний, будут вырабатывать иммунитет к коронавирусной инфекции.

По его словам, польза пробиотиков уже давно известна, а сейчас ученые хотят проверить их на способность вырабатывать антитела к коронавирусу. Он уточнил, что на это может потребоваться несколько месяцев.

«Мы хотим заставить бактерию, которую используют в качестве пробиотика, производить белок коронавируса, чтобы имитировать инфекцию, инфекцию не вызывая», — заявил Суворов, добавив, что по вкусу вакцина будет похожа на ряженку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова не уверена, что вакцина от коронавируса будет эффективна.