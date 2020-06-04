Попова не уверена, что вакцина от коронавируса будет эффективна

Попова не уверена, что вакцина от коронавируса будет эффективна
Попова высказалась о вакцине. Фото: kremlin.ru

Пока что рано обнадеживаться прогнозами о появлении вакцины от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай». Она убеждена, что пока не надо радоваться новостям о скором появлении вакцины от коронавируса – она может оказаться не эффективной. Эксперт также подчеркнула, что одного волшебного укола точно не стоит ждать – их будет множество для разных групп населения, то она не будет универсальной. Разные вакцины нужны, чтобы помочь не только трудоспобному населению, но также маленьким детям и пенсионерам.

Ожидается, что россиян начнут прививать уже осенью 2020 года – остается надеется, что вакцина успешно пройдет все испытания и докажет свою эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подмосковье обследовали военнослужащих-испытателей вакцины от коронавируса.

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