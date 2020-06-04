В Подмосковье обследовали военнослужащих-испытателей вакцины от коронавируса

Военнослужащие-добровольцы, согласившиеся испытать на себе отечественную вакцину от Covid-19, прошли углубленное медицинское обследование.

Процедура проходила на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ в Подмосковье. Как сообщает ведомство, сотрудники и добровольцы сдали анализы на наличие коронавируса.

Под испытание вакцины на территории НИИ выделен изолированный медкорпус. Сегодня, 4 июня, планируется определить окончательный состав группы испытателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину разработали в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. На данном этапе для испытаний отобраны 50 человек.