Добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от Covid-19

Первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса нового типа.
Часть испытуемых уже прибыли в специальное учреждение для прохождения медицинского обследования перед проведением эксперимента.
Как сообщила пресс-служба Минобороны России, на данном этапе для испытаний отобраны 50 человек, среди них — пять женщин, а также десять медработников.
Вакцину разработали в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протестировавший вакцину от коронавирусной инфекции доброволец рассказал о «побочках». Британский журналист принял участие в испытаниях три недели назад. После инъекции он вел дневник симптомов.