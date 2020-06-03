Добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от Covid-19

Часть добровольцев уже прибыли в спецучреждение. Фото: pixabay

Часть добровольцев уже прибыли в спецучреждение. Фото: pixabay

Первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса нового типа.

Часть испытуемых уже прибыли в специальное учреждение для прохождения медицинского обследования перед проведением эксперимента.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, на данном этапе для испытаний отобраны 50 человек, среди них — пять женщин, а также десять медработников.

Вакцину разработали в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протестировавший вакцину от коронавирусной инфекции доброволец рассказал о «побочках». Британский журналист принял участие в испытаниях три недели назад. После инъекции он вел дневник симптомов.