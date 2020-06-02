Протестировавший вакцину от коронавируса доброволец рассказал о «побочках»

Британский журналист Джек Соммерс стал добровольцем в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, а после поделился впечатлениями.

Как сообщает The Independent, журналист принял участие в испытаниях три недели назад. Перед прививкой он завел отдельный банковский счет, на который ему перевели 235 фунтов стерлингов (около 20,3 тысячи рублей) за походы в клинику. Также он сдал анализы, прошел обучение и онлайн-опрос.

По словам добровольца, введение вакцины прошло безболезненно. После инъекции он вел дневник симптомов. Соммерс заявил, что самым ужасным симптомом была паранойя.

Он рассказал, что после этого у него несколько раз поднималась температура, хотя, как предполагает журналист, ему могло это показаться из-за стресса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые России и Турции совместно разработают вакцину от коронавируса.