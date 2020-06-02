Ученые России и Турции совместно разработают вакцину от коронавируса

Россия и Турция договорились о совместной работе над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в своем твиттере после переговоров с коллегой из России Михаилом Мурашко.

Коджа заявил, что российские специалисты отметили эффективность лечения от коронавируса нового типа, которое сейчас применяют медики в Турции. По этой причине учреждения, сотрудничающие с Минздравами РФ и Турции, будут совместно разрабатывать препарат от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью. При этом вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что до утверждения вакцины населению придется привыкнуть жить с учетом рисков, представляемых инфекцией.