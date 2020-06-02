Вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

В любом случае, до появления вакцины россиянам придется научиться жить "по соседству" с опасной инфекцией. Фото: pixabay.com

В массовом порядке жителей России могут начать прививать от коронавирусной инфекции уже осенью. Это будет возможным в случае успешных клинических испытаний вакцины.

Об этом во вторник, 2 июня, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного брифинга. Политик также добавил, что разработка препарата движется «полным ходом» и специалисты, как и чиновники, «уже ждут результатов». При этом Чернышенко отметил, что до утверждения вакцины населению придется привыкнуть жить с учетом рисков, представляемых инфекцией.

По последним данным, на сегодняшний день в России почти 424 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из петербургского Института экспериментальной медицины ведут разработки вакцины, которую можно будет принимать как йогурт.