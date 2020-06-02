Ученые из Петербурга разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Специалисты Северной столицы разрабатывают вакцину от COVID-19 инновационного типа: пациенты смогут принимать её внутрь в виде кисломолочной продукции.

В создании экспериментального препарата задействованы сотрудники Института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российской Академии наук Владимира Чехонина. Новая вакцина относится к типу лекарств, принимаемых внутрь в виде аэрозолей или капель. Антигены в этих препаратах находятся в специальных микрокапсулах, которые не дают им раствориться в пищеварительном тракте. Сейчас проводятся доклинические испытания вакцины, которая позволит изготавливать «йогурт» с добавлением антигенов.

В целом, российские специалисты ведут разработки девяти различных вакцин, из которых создание шести осуществляется в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Уже в июне некоторые препараты начнут испытывать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди россиян отобрали добровольцев, готовых участвовать в испытаниях вакцины против коронавируса.