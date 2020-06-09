В Петербурге за сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек

За минувшие сутки в Северной столице специалисты провели 18 802 тестов на выявление коронавируса.

Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, в городе на карантине находятся 3 971 человек. Из них 226 — в обсерваторе, 990 — на самоизоляции, а 2755 являются контактными.

Служба экстренных вызовов «112» обработала 547 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России рассказали 37 человек.

Петербургские волонтеры обработали 112 обращений от горожан, которые находятся на самоизоляции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили 15 авиарейсов. Изменения в расписании связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.