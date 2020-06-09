Петербуржцам вот-вот представят план по отмене ограничений, однако просят соблюдать осторожность

Петербуржцам вот-вот представят план по отмене ограничений, однако просят соблюдать осторожность
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В ближайшие дни жителям Петербурга будет озвучен перечень шагов по нормализации жизни. Горожанам напомнили, что снятие ограничений, введенных из-за Covid-19, это не повод снимать маски в общественных местах и игнорировать меры предосторожности в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Накануне, 8 июня, губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о том, как город будет выходить из ограничительных мер.

По словам градоначальника, будет утвержден план восстановления в городе профильной работы медорганизаций. В первую очередь это касается федеральных стационаров, которые были перепрофилированы под работу с Covid-19. Власти также решают неотложные вопросы экологии и готовят реформу обращения с отходами.

Ужесточается контроль за бюджетным строительством школ, детсадов и прочих соцобъектов. В поправках к бюджету на благоустройство скверов и парков были выделены дополнительные 500 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали еще 41 летальный случай с коронавирусом.

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