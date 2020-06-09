В Петербурге зафиксировали еще 41 летальный случай с коронавирусом

Общее число случаев заражения в Петербурге с начала пандемии достигло 19 153. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Общее число случаев заражения в Петербурге с начала пандемии достигло 19 153. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирусная инфекцию нового типа продолжает набирать обороты. В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 41 летальный исход зараженных Covid-19 пациентов.

Причины смерти инфицированных пациентов выясняются. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, также за сутки выявили 318 новых случаев Covid-19.

Общее число случаев заражения с начала пандемии в Петербурге достигло 19 153.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек.