Попова надеется, что 1 сентября начнут работать школы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о начале нового учебного года в российских школах.

Глава ведомства заявила, что возвращение детей в школу произойдет, как надеется Роспотребнадзор, по традиции — 1 сентября, сообщает РИА Новости. По ее словам, более миллиарда детей со всех уголков земли остались без привычной формы обучения, и сейчас все ищут решение данной проблемы.

Кроме того, она пояснила рекомендацию, согласно которой занятия классов будут начинаться в разное время. По словам Поповой, это позволит разобщить детей, чтобы минимизировать риски заражения детей между собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 736 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ. Все они хотят продолжить обучение в университетах. Остальные же получат аттестаты без сдачи экзаменов. К слову, то же касается выпускников девятых классов – ОГЭ отменили.