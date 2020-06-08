Более 736 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ

Это те, кто собираются поступать в университеты после 11 класса.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что сразу 736 тысяч выпускников собираются сдавать ЕГЭ в 2020 году. Все они хотят продолжить обучение в университетах. Остальные же получат аттестаты без сдачи экзаменов. К слову, то же касается выпускников девятых классов – ОГЭ отменили, в средне-профессиональные образовательные организации их будут зачислять по результатам аттестата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях коронавируса. До и после экзаменов во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекцией. Приходить туда участники будут не целыми пунктами, а по спецграфику