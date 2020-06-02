В Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях коронавируса

В Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях коронавируса
ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

В Северной столице сдавать ЕГЭ в этом году будут с особыми условиями из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Для этого будут открыты 167 пунктов сдачи, в которых подготовлено 2 889 аудиторий.

Так, ЕГЭ будут сдавать почти 39 тыс. человек. До и после экзаменов во всех пунктах будет проводиться уборка с дезинфекцией. Приходить туда участники будут не целыми пунктами, а по спецграфику. Каждому измерят температуру, будут работать обеззараживатели воздуха, оганизаторы будут использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева в ходе видеосовещания с Министерством просвещения и Рособрнадзором о подготовке к ЕГЭ, сдавать экзамен будут 27 тыс. выпускников школ, 3 700 выпускников колледжей и около 8 тыс. выпускников прошлых лет.

Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основной этап ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь из-за пандемии
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции
В Ивангороде обнаружили остатки разрушенных во времена ВОВ церквей
В Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях ...
В Яблоневом саду Фрунзенского района зацвели 500 деревьев
У фигуранта дела «банды Колесникова» обнаружили симптомы коронавируса
Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа