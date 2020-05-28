Названы даты проведения ЕГЭ в Петербурге

Экзамены пройдут с 3 по 25 июля, будут соблюдены все меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Даты озвучили на заседании координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что экзамены состоятся в период с 3 по 25 июля, будет сделано все, чтобы школьники чувствовали себя в безопасности. Отмечается, что на данный момент ЕГЭ хотят сдавать почти 39 тысяч петербургских выпускников. Большая часть из них закончили в 2020 году школу, 3,7 тысяч – это выпускники учебных заведений среднего профессионального образования, почти 8 тысяч человек — выпускники прошлых лет.

Пока что точные даты всех предметов не называются. Нужно, чтобы их утвердили на федеральном уровне. Беглов отметил, что сомневается, что многие школьники расхотят сдавать экзамены в связи с коронавирусом, так как хотят поступить в вузы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как в Ленобласти пройдет сдача ЕГЭ.