Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»

О съемках продолжения объявили в 2019 году. Фото: кадр из фильма "Матрица"

О съемках продолжения объявили в 2019 году. Фото: кадр из фильма "Матрица"

Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы.

Оба признались в интервью журналу Empire, что их заинтересовал сценарий продолжения, который они назвали чудесным и невероятно глубоким.

Киану говорит, что прекрасно написанный Ланой Вачовски сценарий стал главной причиной, почему он решил участвовать в проекте. Он рад возможности опять работать с Ланой.

По словам Мосс, она даже никогда не думала, что «Матрица» может получить предложение. Она рассказала, что когда узнала о создании четвертой части, что в ее голове возникла мысль: «Это настоящий подарок».

Подробности сюжета продолжения «Матрицы» пока не называются. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски, работающие над фильмом, делают все для того, чтобы сюжет остался в тайне до премьеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Warner Brothers объявили дату выхода новой «Матрицы».