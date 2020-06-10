Диетолог назвал мороженое опасным десертом в жару

Россияне зря думают, что перекусить холодным десертом – это отличная идея.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург телеканалу «360». Он заявил, что в жару лучше не есть мороженое, так как из-за него можно переохладить рот и глотку. Это повлечет за собой восприимчивость к вирусной инфекции, в том числе к коронавирусной. Мороженое стоит есть осторожно, обращая внимание на размер порции и быстроту употребления угощения. Также Гинзбург напомнил, что десерт содержит сахар и трансжиры – это способствует набору веса.

Для того, чтобы охладиться, лучше выпить воды комнатной температуры. Отказаться также нужно от газировок, которые жажду не утоляют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург отправил 111 тонн мороженого в США. Документы на экспортную поставку мороженого оформили 1 апреля. После чего все десять партий покинули Морской порт Санкт-Петербурга.