В Роспотребнадзоре посоветовали, как быть во время жары

Специалисты рассказали о правилах, которые помогут не перегреться.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области. Эксперты просят россиян поменьше бывать на улице во время пекла, а также снизить физическую активность до минимума. Отмечается, что на улицу стоит выходить в легкой одежде из натуральных тканей, не забывая о головном уборе и солнцезащитных очках. Чтобы поехать куда-то, лучше выбирать раннее утро, либо вечер, когда температура не слишком высокая.

Летом эксперты рекомендуют отказаться от жирной, жареной, копченой еды и мяса. Также недавно специалисты заявили об опасности мороженого, которое лучше не есть во время жары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвал мороженое опасным десертом в жару. Россияне зря думают, что перекусить холодным десертом – это отличная идея.