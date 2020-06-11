Ефремова допрашивают о сбыте ему наркотиков

Ефремова допрашивают о сбыте ему наркотиков
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Актер находился в состоянии наркотического опьянения, когда случилось смертельное ДТП.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Актер Михаил Ефремов доставлен в управление для проведения следственных действий. Его расспросят сразу о двух делах: о ДТП и о сбыте ему наркотиков.

Напоминаем, что артист попал в аварию в Москве вечером 8 июня. Он, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, выехал на встречную полосу и влетел в фургон. Водитель машины получил серьезные травмы – ему не смогли помочь врачи, он скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, расследование дела продолжается. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что номер Ефремова зарегистрировался в Telegram. Отмечается, что артисту пользоваться интернетом и другими средствами связи нельзя – ему на домашнем аресте разрешено говорить только с адвокатом и близкими родственниками.

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