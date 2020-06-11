Кафе на 8-й Советской трижды попалось на работе в пандемию

Кафе Civil (ООО «Маркис») на 8-й Советской улице в Петербурге третий раз попалось на нарушении режима повышенной готовности. Заведение застали за работой в пандемию.

С проверкой в кафе 11 мая нагрянули сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). Они установили, что заведение принимало посетителей и предоставляло услуги общественного питания. Посетители при этом были без масок и перчаток. Дистанция между ними также не соблюдалась.

«В настоящее время комитетом проводится работа по привлечению к административной ответственности юридическое лицо, организовавшее работу кафе», — сообщили в пресс-службе ККИ.

Аналогичные нарушения сотрудники комитета зафиксировали 4 и 8 июня. В отношении собственника заведения, ООО «Маркис», были составлены протоколы.

На место вызваны правоохранительные органы и представители Роспотребнадзора, в компетенции которых находится вопрос об ограничении деятельности кафе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили почти 50 организаций, которые работали во время действия коронавирусных ограничений.