За неделю в Петербурге нашли полсотни организаций, которые работали во время коронавирусных ограничений

По итогам проверки было составлено 48 протоколов. Фото: gov.spb.ru

По итогам проверки было составлено 48 протоколов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге нашли почти 50 организаций, которые работали во время коронавирусных ограничений.

На этой неделе проверили 80 организаций в сфере товаров и услуг, сообщили в пресс-служба ККИ. По итогам проверки было составлено 48 протоколов.

В числе нарушителей оказались магазин «Фикс Прайс» на звездной улице, кафе Israelbistro на Большой Конюшенной, Burger&Crab, Noir и Teslabar на улице Рубинштейна и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.