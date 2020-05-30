Ресторан на Римского-Корсаков оштрафовли на 400 тысяч за работу в пандемию

Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.

Вечером 25 мая в помещении ресторана на проспекте Римского-Корсакого выявили ряд нарушений, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. За столиками сидели посетители, и велось обслуживание. Помимо этого, в заведении готовили блюда из сыревой продукций без условий для их обработки, не было гардероба для персонала, уборка проводилось несвоевременно. В туалете для персонала обнаружили пищевую продукцию, там хранились безалкогольные напитки. Найден просроченный соус собственного изготовления.

«У обслуживающего персонала, генерального директора отсутствуют средства индивидуальной защиты (маски. перчатки); не проводится осмотр работников на признаки респираторных заболеваний», — добавили в пресс-службе.

ООО «Брик» вину признало частично. Представители заведения сообщили, что 25 мая проводили уборку каждые 30 минут. Просили учесть, что относятся к наиболее пострадавшему сегменту бизнеса, находятся в тяжелом финансовом и имущественном положении.

Суд принял решение о назначении штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кальянную «Feromon» на улице Ефимова закрыли на 70 суток за нарушение антикоронавирусных мер.