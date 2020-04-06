Суд прикрыл кальянную «Feromon» на Ефимова за работу на фоне коронавируса

Кальянная прикрыта за работу во время пандемии коронавируса. Фото: Google Maps

Кальянная прикрыта за работу во время пандемии коронавируса. Фото: Google Maps

Кальянная «Feromon» в доме 3 по улице Ефимова в Адмиралтейском районе Петербурга закрыта на 70 суток. Деятельность заведения приостановлена решением суда из-за ситуации с коронавирусом.

Октябрьский районный суд вынес постановление о привлечении ООО «Юпитер» (юрлицо кальянной «Feromon») к административной ответственности. Установлено, что кальянная продолжила работу, несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Заведения было открыто днем 30 марта.

«Представители ООО «Юпитер», будучи извещенными надлежащим образом, в судебное заседание не явились, позиции по делу не представили», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заведение не сможет работать более двух месяцев.

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