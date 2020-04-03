Прилетевшую из Германии петербурженку оштрафовали за нарушение карантина

Жительницу Петербурга оштрафовали на 500 рублей за нарушение режима изоляции. В середине марта она вернулась из Германии и должна была не выходить из дома две недели.

В Россию петербурженка прилетела 15 апреля. Проверка показала, что 26 и 27 марта её не было дома. Где она находилась, не сообщается.

Мировой судья судебного участка 37 Выборгского района Петербурга вынес постановление о привлечении женщины к административной ответственности.

«Суд назначил штраф в размере 500 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На заседание петербурженка не явилась.

Аналогичное решение было вынесено в отношении мужчины, прилетевшего в Россию из Катара. Он нарушил предписание и покинул дом 31 марта. Его обнаружили на улице у дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга, прилетевшую из Турции, оштрафовали за нарушении режима самоизоляции.