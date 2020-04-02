Петербурженку оштрафовали за поход в магазин на 500 рублей

Она вернулась из Турции и нарушила режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Горожанка, прибывшая недавно из Турции, не соблюдала режим самоизоляции и отправилась на личном автомобиле в магазин. В результате в отношении петербурженки возбудили административное дело. На заседание женщина не явилась, ее уведомили о выписанном штрафе через телефонограмму. Ей предстоит заплатить 500 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная петербурженка заболела коронавирусом в роддоме. Ее перевели с пневмонией в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а учреждение решили закрыть на карантин.