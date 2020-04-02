Беременная петербурженка заболела коронавирусом в роддоме

Учреждение собираются закрывать, а женщину отправили в Боткина.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению. Петербурженка, находящаяся на 28 неделе беременности, заболела коронавирусом. Ее перевели с пневмонией в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а учреждение решили закрыть на карантин. Временно в роддом не будут принимать новых пациенток, сотрудникам запретят покидать отделения.

Отмечается, что родивших мам будут выписывать, но попросят оставаться на дома в самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что помощь от волонтеров получили более тысячи жителей Петербурга, находящихся на вынужденном карантине.