Помощь от волонтеров получили более тысячи жителей Петербурга, находящихся на вынужденном карантине

Помощь от волонтеров получили более тысячи жителей Петербурга, находящихся на вынужденном карантине
Волонтеры также помогают в решении простых житейских задач: например, выгул собак или вынос мусора. Фото: pixabay.com

В Северной столице активно действует штаб волонтеров, которые помогают с покупкой лекарств и продуктов людям, находящимся на строгой самоизоляции.

На сегодняшний день помощью добровольцев воспользовались более тысячи человек. Об этом рассказали в четверг, 2 апреля, в пресс-службе городской администрации. Интересуются волонтерской деятельностью не только те, кому необходима помощь, но и люди, желающие пополнить ряды добровольцев.

Сейчас в этом движении участвует более 630 человек, еще свыше 1,5 тысяч заявок поступило за последнее время. В день операторы штаба обрабатывают порядка 8 тысяч заявлений. Как правило, пенсионеры или люди с ограниченными возможностями просят помочь с покупкой продуктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские волонтеры и врачи смогут воспользоваться бесплатными проездными.

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