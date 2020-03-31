Врачам и волонтерам в Петербурге выдадут 16 тысяч бесплатных проездных

Врачам и волонтерам в Петербурге выдадут 16 тысяч бесплатных проездных
Большая часть "Подорожников" предназначена врачам. Фото: Baltphoto

В рамках сложившейся эпидемиологической ситуации медикам и волонтерам, рискующим здоровьем, чтобы помогать петербуржцам, выдадут бесплатные проездные.

Возможностью бесплатного проезда добровольцев и врачей обеспечат по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В общей сложности выдадут 16 тысяч проездных, большая часть из которых достанется медикам. Городской комитет по транспорту уже подготовил бесплатные билеты.

Раздавать проездные будут сотрудники комитетов по здравоохранению, молодежной и социальной политике. Льготы распространяются на все виды общественного транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшую субботу, 28 марта, власти Санкт-Петербурга раздали первые две тысячи бесплатных проездных для сотрудников медицинских учреждений и волонтеров.

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Врачам и волонтерам в Петербурге выдадут 16 тысяч бесплатных проездных
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