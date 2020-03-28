Двум тысячам петербуржцев выдадут бесплатные «Подорожники»

Воспользоваться полученными карточками можно уже сегодня. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Воспользоваться полученными карточками можно уже сегодня. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Две тысячи горожан бесплатно получат электронные проездные «Подорожник». Их предоставят сотрудникам медицинской и социальной сферы, вынужденным работать на карантинной неделе.

Такое заявление в субботу, 28 марта, сделал вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов. Бесплатные новые «Подорожники» получат волонтеры, помогающие в этот сложный период маломобильным людям и старикам, а также медики и соцработники пенсионного возраста, которым придется пользоваться общественным транспортом, несмотря на указ президента о нерабочей неделе.

Карточки можно использовать уже сегодня. Отметим, что на следующей неделе россиянам в качестве карантинных мер по противодействию коронавирусу предписано оставаться дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зарегистрировали еще 4 случая заражения COVID-19.