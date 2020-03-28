В Ленобласти зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусом

В Ленинградской области выявили еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди зараженных — трое членов одной семьи.

Данные по новым заболевшим подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти в субботу, 28 марта. Выяснилось, что трое людей, у которых диагностирован коронавирус — члены одной семьи. Четвертая пациентка — женщина, контактировавшая с зараженным человеком.

Заболевшая находилась на обязательной самоизоляции. В семье переносчиком вируса, возможно, стал сын, который недавно вернулся из заграничной поездки. В инфицированные сейчас находятся под наблюдением врачей. Подъезды домов, в которых проживали зараженные, уже обработаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино заметили тревожную картину: к одному из домов в ЖК «Гринландия» приехала скорая и врачи в спецкостюмах. После жителей предупредили, что подъезд будут дезинфицировать.