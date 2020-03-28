Жилкомплекс в Мурино продезинфицируют после визита врачей в защитных костюмах

Точных данных о том, зачем приезжали медики, нет. Фото: https://vk.com/9kino.live

Точных данных о том, зачем приезжали медики, нет. Фото: https://vk.com/9kino.live

Здание жилого комплекса «Гринландия» по адресу улица Шувалова, 7, рядом с Петербургом продезинфицируют после визита врачей в защитных костюмах.

Стало известно, что вечером 27 марта в один из подъездов дома в городе Мурино во Всеволожском районе Ленобласти вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи сопровождались людьми в спецодежде: синих маск-халатах. Позже стало известно, что на выходных в доме проведут санитарную обратботку, во время которой жильцов попросили оставаться дома.

О случившемся рассказали местные жители в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» в соцсети «Вконтакте». Некоторые комментаторы предположили, что медики приезжали на вызов по подозрению коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители Северной столицы разыскивают женщину, самовольно покинувшую карантинную зону у себя дома.