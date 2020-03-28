В Петербурге разыскивают женщину, которая нарушила карантин

Женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также принудительная изоляция в пансионате "Заря". Фото: pixabay.com

Женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также принудительная изоляция в пансионате "Заря". Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают горожанку, которая сбежала из самоизоляции в собственной квартире.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 36-летняя петербурженка, недавно вернувшаяся из заграничной поездки, должна была постоянно находиться дома. Однако в субботу, 28 марта, стало известно, что её не обнаружили в квартире, как это предписывается постановлением «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19».

Сотрудники полиции пришли к гражданке с проверкой днем 27 марта, но в квартире женщины не было. Предположительно, сбежавшая может передвигаться на автомобиле «Киа Соул». Нарушительнице грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также принудительная изоляция в пансионате «Заря».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбежала из карантина не только эта женщина, но и молодой человек, который был принудительно помещен в пансионат «Заря» за нарушение самоизоляции.