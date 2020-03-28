Полиция Петербурга разыскивает мужину, сбежавшего из коронавирусного карантина

Полиция Петербурга разыскивает мужину, сбежавшего из коронавирусного карантина
Специально для прибывших из-за рубежа в пансионате "Заря" организовали карантинную зону. Фото: Google View

Из пансионата «Заря» в Репино, куда госпитализируют всех вернувшихся из-за границы петербуржцев с симптомами ОРВИ, сбежал пациент.

Оказалось, что строгий режим самоизоляции не захотел соблюдать 32-летний мужчина, недавно вернувшийся из Швейцарии. Отметим, что, согласно последним данным, в Швейцарии зафиксировали более 12 тысяч зараженных коронавирусом людей.

Причем нарушитель уже не в первый раз пренебрегает как собственной безопасностью, так и здоровьем окружающих. Как передает telegram-канал «Mash на Мойке», молодой человек уже покидал карантинную зону, находясь у себя в квартире, после чего он был переправлен в специальный пансионат. Однако и это не сдержало нарушителя: в пятницу, 27 марта, захватив с собой рюкзак, он вылез в окно своей палаты, перелез через забор и скрылся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов настоятельно рекомендует петербуржцам придерживаться самоизоляции.

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