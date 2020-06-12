Кремль решил отменить удаленку для чиновников

Кремль решил отменить удаленку для чиновников
Большинство сотрудников Кремля переходят на обычный режим. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1024x550

Чиновники администрации президента России прекращают работать удаленно. С понедельника служащие вернутся на рабочие места.

Как сообщил РБК со ссылкой на свои источники, с 15 июня большинство сотрудников Кремля переходят на обычный режим.

Дистанционный режим был введен 30 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Часть сотрудников администрации российского лидера вернулась к обычному режиму уже 8 июня. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил отмену режима удаленной работы в Кремле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в Петербурге снимают аккуратнее и медленнее, чем в Москве.

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