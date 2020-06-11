Петербург не будет ориентироваться на Москву при снятии ограничений

В Смольном объяснили, почему в Петербурге медленнее снимают ограничения. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Смольном объяснили, почему в Петербурге медленнее снимают ограничения. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в Петербурге снимают аккуратнее и медленнее, чем в Москве. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

«Мы не вводили настолько жесткие ограничения: не закрывали большое количество предприятий, не вводили пропуска. Поэтому и снимаем мы их более аккуратно, чем Москва», — сказал он в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Елин подчеркнул, что Москва «стартовала» первой. В столице раньше произошла вспышка заболеваемости, и были введены более жесткие ограничения. Путь Петербурга был иным. Это, в том числе, связано с более высокой подготовкой жителей, сказал Елин.

Торопиться со снятием ограничений Смольный не хочет из-за риска новой вспышки заболеваний. Резкая их отмена может привести к увеличению зараженных.

В Петербурге выявлено 19 тыс. 769 случаев коронавируса. Скончались по официальным данным 520 человек, выздоровели 8,8 тыс. пациентов. Обследование на коронавирус с начала пандемии прошли около миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предсказали конец эпидемии коронавируса в России в конце июля.