Ученые предсказали конец эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронвируса в России может завершиться в июле. Фото: gov.spb.ru

Эпидемия коронвируса в России может завершиться в июле. Фото: gov.spb.ru

Эпидемия коронавируса в России может завершиться к концу июля. Прогноз представили ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

На сайте университета опубликован доклад, в котором представлен прогноз на основе математического моделирования.

По расчетам ученых, эпидемия коронавируса в России может завершиться к концу июля. Количество зараженных к этому моменту составит порядка 524 тыс. человек.

Специалисты не исключают появление новых волн эпидемии. Их пришествие, в частности, связывают со снятием ограничений в России.

«При открытых границах внутри российских городов может наблюдаться усиление эпидемии из-за миграции жителей», — отмечается в докладе.

В России зарегистрировано более 502 тыс. случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выздоровели свыше 261 тыс. человек. Скончались, по данным оперативного штаба, 6 тыс. 532 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о благоприятной обстановке по коронавирусу в 21 регионе РФ,