Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией

В 21 регионе России наблюдается благоприятная обстановка по коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

К регионам с благоприятной обстановкой министр отнес Тюменскую область. Хороший результат по снижению госпитализации также показывает Москва, добавил Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что, несмотря на это, важно сохранять правила гигиены и соблюдать рекомендованные ограничения.

В России к 11 июня подтверждено более 502 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии свыше 261 тыс. зараженных. Скончались по официальным данным 6 тыс. 532 человека. Лидируют по числу заболевших Москва (201 тыс.), Московская область ( 47 тыс.), Петербург (19 тыс.) и Нижегородская область (13 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга согласовывают поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с Роспотребнадзором.