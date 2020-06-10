Власти Петербурга согласовывают поэтапное снятие ограничений с Роспотребнадзора

«Уверен, что мы вместе сделаем все возможное для скорейшего возрождения предпринимательства в Петербурге и выведем его на новый уровень», – заявил Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

«Уверен, что мы вместе сделаем все возможное для скорейшего возрождения предпринимательства в Петербурге и выведем его на новый уровень», – заявил Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе восстановления экономики города и постепенного снятия ограничений, принятых ввиду эпидемии коронавирусной инфекции.

Этой информацией глава города поделился в рамках онлайн-видеоконференции, посвященной Дню российского предпринимательства. Беглов отметил, что сейчас власти Петербурга проводят «серьезную работу» с Роспотребнадзором по снятию ограничений на работу предприятий и организаций. При благоприятном сценарии уже с 15 июня продолжится реализация мер первого этапа выхода из ограничений.

Губернатор подчеркнул, что власти Северной столицы усиленно работают над улучшением условий для предпринимательства и снятием административных барьеров. Он напомнил, что в общей сложности на помощь бизнесу в Петербурге было выделено 13,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поинтересовался у горожан, какие ограничения они хотели бы снять в первую очередь.